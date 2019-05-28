نصيف: البرلمان سيحرج عبد المهدي عند مناقشة بهذه النقاط

2019/05/28 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكدت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف, الثلاثاء , ان البرلمان عازم على احراج رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عند حضوره لمناقشة ما تحقق من البرنامج الحكومي خلال الـ 100 يوم, مؤكدة ان عبد المهدي قد غض الطرف عن مطالبة الاقليم بتسليم حصته من النفط الى الحكومة الاتحادية وقضايا اخرى […]

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