2019/05/28 | 12:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الصفحة الرسمية لشبكة “نتفليكس” الأمريكية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن إنتاجها روايات “ما وراء الطبيعة”، للكاتب المصري الكبير الراحل أحمد خالد توفيق.ويعد هذا الإنتاج الأول لعمل مصري برعاية شبكة “نتفليكس”، بعد قرار الشبكة إذاعة أعمال عربية في الفترة الأخيرة، كما يعد العمل العربي الثالث على الشبكة بعد “مدرسة الروابي للبنات” للمخرجة الأردنية تيما الشوملي،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ما وراء الطبيعة أول عمل مصري على شبكة نتفليكس وكالة صدى الاعلام للانباء.

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