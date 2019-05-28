2019/05/28 | 12:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت قوات الشرطة الاتحادية على اوكار لداعش وعبوات ناسفة شمال كركوك”.وذكر بيان لقيادة الشرطة الاتحادية ” ان قوات الفرقة السادسة شرطة اتحادية وبأسناد طيران الجيش العراقي ، نفذت عملية استباقية لتفتيش سلسلة جبال / ماما / في كركوك ، لمنع عناصر داعش المهزوم من تحقيق نواياه واسفرت العملية عن تدمير ١٦ عبوة ناسفة من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على اوكار لداعش وتدمير عبوات ناسفة شمال كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على اوكار لداعش وتدمير عبوات ناسفة شمال كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).