2019/05/28 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعليم تعفي عميد كلية التراث ومعاونه العلمي من منصبيهما هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/28 | 12:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم تعفي عميد كلية التراث ومعاونه العلمي من منصبيهما) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم تعفي عميد كلية التراث ومعاونه العلمي من منصبيهما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).