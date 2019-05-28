ميسي ينضم لتدريبات الارجنتين

2019/05/28 | 13:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ منتخب الأرجنتين تدريباً شارك فيه 11 لاعباً استعداد لبطولة كوبا أمريكا في البرازيل، في غياب القائد ليونيل ميسي الذي سينضم للمجموعة اليوم الثلاثاء لدى وصوله إلى البلاد، حسبما أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.وخاض التدريب كل من الحارس أغوستين مارشسين والمدافعين نيكولاس تاليافيكو وراميرو فونس موري ورنزو سارابيا ونيكولاس أوتاميندي، ولاعبي الوسط رودريغو دي باول

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