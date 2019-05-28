جنح الرصافة تقضي بالحبس البسيط لمدير تلاعب بسجلات الطلبة

2019/05/28 | 13:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية ‏وغسيل الاموال، اليوم الثلاثاء، ‏حكما ‏بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة مع غرامة مالية مقدارها مليون دينار على مدير مدرسة ‏تلاعب بدرجات الطلبة مقابل مبلغ مالي‎.‎

وذكر مجلس القضاء الاعلى، في بيان أن" مدانا ارتكب ما يخالف ‏واجباته الوظيفة من خلال تلاعبه بدرجات بعض الطلبة الراسبين وتغيير درجاتهم مقابل مبالغ ‏مالية".وأضاف البيان أن" المحكمة اعتبرت الادلة كافية لتجريمه وفقا لأحكام المادة ‏‏331 من قانون العقوبات ‏العراقي".‏انتهى..م.ر

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