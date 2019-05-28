ضبط اربع شاحنات محملة بانابيب مستعملة مخالفة للضوابط في ميناء ام قصر

2019/05/28 | 13:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الثلاثاء، عن ضبط اربع شاحنات محملة بانابيب حديدية وفايبر كلاس مستعملة مخالفة لضوابط الاستيراد في منفذ أم قصر الشمالي بمحافظة البصرة.وذكر بيان للهيئة تلقت /المعلومة/نسخة منه، ان ” محقق هيئة النزاهه بمشاركة قسم بحث والتحري في منفذنا واستنادا لقرار قاضي محكمه النزاهه تم ضبط 4 عجلات محمله بماده فايبر […]

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