رغم موقف حزبه.. طالباني يهنئ بارزاني: فخر واعتزاز لي ماتجاوزناه سوية

2019/05/28 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ هنأ القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني نائب رئيس وزراء اقليم كوردستان قباد طالباني يوم الثلاثاء نيجيرفان بارزاني بمناسبة انتخابه رئيسا للإقليم.

وكتب طالباني على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، "أبارك لنيجيرفان بارزاني بمناسبة انتخابه رئيسا لإقليم كوردستان".

واضاف انه "لمحل فخر واعتزاز لي اننا تجاوزنا سوية خمس سنوات ثقال".

وتابع طالباني بالقول "انني على ثقة بأن كفاءته ستضمن نجاحه في ان يؤدي المهام الصعاب المقبلة بنجاح ومنها ما يتمثل بإعادة ترتيب البيت الكوردي".

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