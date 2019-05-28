الوكالة الدولية تدق ناقوس الخطر بشأن تراجع الطاقة النووية

2019/05/28 | 13:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكدت وكالة الطاقة الدولية، الثلاثاء، أن تراجعا حادا في قدرات الطاقة النووية سيهدد أهداف المناخ وأمن إمدادات الكهرباء إذا لم تجد الاقتصادات المتقدمة طريقة لتمديد أعمار مفاعلاتها.والطاقة النووية حاليا ثاني أكبر مصادر الكهرباء منخفضة الكربون في العالم، بعد الطاقة المائية، وتشكل عشرة في المئة من إجمالي توليد الكهرباء عالميا.لكن المفاعلات النووية في […]

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