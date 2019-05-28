الوطني الكردستاني يصدر بيانا بشان تطورات الاوضاع السياسية في الاقليم

2019/05/28 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر المتحدث باسم المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني لطيف الشيخ عمر، اليوم الثلاثاء، بيانا حول الاتفاق الذي ابرم مع الحزب الديمقراطي الكردستاني لتشكيل الحكومة وجلسة برلمان كردستان.

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