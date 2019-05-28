مقتل 10 ارهابيين بصلاح الدين

2019/05/28 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ قتلت القوات الامنية، الثلاثاء، 10 ارهابيين في محافظة صلاح الدين.واعلنت خلية الاعلام الامني في بيان عن “مقتل ١٠ إرهابيين على يد الأبطال في طيران الجيش بالتنسيق مع قيادة عمليات صلاح الدين”.واضاف انه “تم تدمير عجلتين للإرهابيين نوع “بيك اب” أحدهما مفخخة، فضلا عن صهريجين محملين بمادة البنزين لبقايا عصابات داعش […]

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