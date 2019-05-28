رغم تصويتها على نيجرفان.. التغيير: عائلة البارزاني تحولت الى ملكية

2019/05/28 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..هاجمت حركة التغيير الكردية، الثلاثاء، الحزب الديمقراطي الكردستاني رغم التصويت على نيجرفان البارزاني لرئاسة الإقليم، مشيرة إلى أن عائلة البارزاني استحوذت على السلطة وتحولت إلى ملكية تتحكم بجميع المناصب.وقال القيادي في الحركة امين بكر في تصريح لـ/المعلومة/ إن “الاتحادين الوطني الكردستاني والإسلامي والجيل الجديد قاطعا الجلسة احتجاجا على عدم تنفيذ بنود الاتفاق السياسي […]

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