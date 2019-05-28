مدرب حراس العندليب يشيد بمستوى حارس القيثارة الخضراء

2019/05/28 | 13:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد مدرب حراس المنتخبات الوطنية السابق وفريق نفط الوسط الحالي صالح حميد، ان بروز اكثر من حارس هذا الموسم دليل تعافي وتطور مركز الحراسة وطبيعة وقوة الدوري.وقال حميد في تصريح لـ/ المعلومة/ ان “محمد حميد يقدم هذا الموسم واحد من افضل المواسم في مسيرته الكروية واستطاع المساهمة الفاعلة في التصدي لكرات كانت يمكن […]

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