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شاهد بالفيديو.. فالح الفياض .. العبادي لم يكن موفقا في تعامله مع الحشد واساء لنفسه في هذه القضية


شاهد بالفيديو.. فالح الفياض .. العبادي لم يكن موفقا في تعامله مع الحشد واساء لنفسه في هذه القضية
2019/05/28 | 13:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: bpCQTiug1UQ

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