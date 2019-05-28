إخماد حريق نشب في سوق بالبصرة دون تسجيل إصابات بشرية

2019/05/28 | 13:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اخمدت فرق الدفاع المدني حريقا نشب اليوم الثلاثاء” في مبنى يتكون من طابقين في سوق منطقة كرمة علي بقضاء الهارثة شمال البصرة دون تسجيل إصابات بشرية .وذكر مدير الدفاع المدني في البصرة العقيد تحسين علي أن فرق الدفاع المدني هرعت إلى مكان الحريق وتمكنت من منع وصول السنة النيران التي نشبت في 10 محال تجارية […]

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