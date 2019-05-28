تحذير.. موجة حر قادمة للعراق بدرجة 50 مْ

2019/05/28 | 13:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تشير التوقعات الجوية، الى قدوم موجة حارة الى العراق تبلغ ذروتها مطلع الأسبوع المقبل.

وقال المتنبئ الجوي، صادق عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك "تتعمق كتلة هوائية مدارية حارة خلال الايام المقبلة وتبلغ ذروتها يومي السبت والاحد المقبلين مسببة ارتفاع بدرجات الحرارة في عموم المدن".ولفت الى، ان "مدن الجنوب ستكون هي الأكثر تأثراً وستسجل أعلى حرارة خلال فترة الظهيرة مابين 48-49 درجة مئوية في بعض مناطقها".انتهى

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