التغيير: عائلة بارزاني استحوذت على السلطة وتحولت إلى ملكية تتحكم بجميع المناصب

2019/05/28 | 13:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجمت حركة التغيير الكردية، اليوم الثلاثاء، الحزب الديمقراطي الكردستاني رغم التصويت على نيجرفان البارزاني لرئاسة الإقليم، مشيرة إلى أن عائلة بارزاني استحوذت على السلطة وتحولت

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