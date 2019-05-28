2019/05/28 | 13:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت المديرية المالية في هيئة الحشد الشعبي، الثلاثاء، بتسليم البطاقة الالكترونية “كي كارد” لمنتسبي مديرية الاعلام في الحشد الشعبي .وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى , ان ” المديرية المالية للحشد شرعت اليوم بتسليم البطاقة الالكترونية الذكية لمنتسبي مديرية الإعلام في الحشد “، مبينا أن “عملية التوطين وتسليم البطاقات تجري بشكل انسيابي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مالية الحشد الشعبي تسلم منتسبي مديرية الإعلام البطاقة الالكترونية “كي كارد” وكالة صدى الاعلام للانباء.

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