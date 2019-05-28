2019/05/28 | 13:34

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طيران الجيش يقتل 10 ارهابيين ويدمر صهريجين ومفخخة في علاس

قتل طيران الجيش، 10 ارهابيين في منطقة علاس شرقي محافظة صلاح

الدين.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني ان طيران الجيش "قتل ١٠ إرهابيين

بالتنسيق مع قيادة عمليات صلاح الدين".

وأضاف "كما تم تدمير عجلتين للإرهابيين نوع (بيك اب) أحدهما مفخخة،

فضلا عن صهريجين محملين بمادة البنزين لبقايا عصابات داعش الإرهابية

في منطقة علاس".

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