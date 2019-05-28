2019/05/28 | 13:34

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الموقف المائي ليوم الثلاثاء وما تنتجه السدود من كهرباء

الثلاثاء

28

ايار

2019 :

01:04 pm

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كشفت خلية مواجهة السيول مقدار توليد الطاقة الكهربائية من السدود

المائية في البلاد والخزين المائي للعراق.1- محافظة نينوى: منسوب سد الموصل 323.98 م الايراد المائي 1771 م3/ثا الاطلاق 1750 م3/ثا. الخزين المائي 8.97 مليارم3 منسوب نهر دجلة في مدينة الموصل 214.65 م. 2- محافظة صلاح الدين: منسوب نهر دجلة في بيجي 106.12 م. التصريف المطلق باتجاه بحيرة الثرثار 2600 م3/ثا. التصريف المطلق في القناة الاروائية والمسماة ايضا عند العامة بالقناة

الحلوة 150 م3/ثا. التصريف من سدة سامراء باتجاه بغداد 405 م3/ثا. 3- محافظة كركوك: التصريف المطلق من سد دوكان 335 م3/ثا. المناسيب ضمن الحدود التصميمية لنهر الزاب الاسفل واطلاق سد دبس

باتجاه نهر دجلة 260 م3/ثا. 4- محافظة بغداد: منسوب نهر دجلة لموقع سراي بغداد 28.02 م وبتصريف 353

م3/ثا. 5- محافظة ديالى: اطلاق سد دربندخان باتجاه سد حمرين 177 م3/ثا. منسوب سد حمرين 104.60 م الايراد المائي 250 م3/ثا. التصريف المطلق 330م3/ثا. الخزين المائي في السد 2.61 مليار م3. 6- محافظة واسط: مقدم سدة الكوت 18.00 م موخر سدة الكوت 12.02 م اطلاق سدة الكوت 280 م3/ثا. 7- محافظة ميسان: التصريف في نهر دجلة لموقع علي الغربي 305 م3/ثا ويتم توزيعه ضمن

المحافظة بالشكل التالي: مهرب كميت مغلق. نهر الكحلاء 17 م3/ثا نهر المشرح 10 م3/ثا نهر العريض 36 م3/ثا نهر البتيرة 82 م3/ثا نهر المجر الكبير 29 م3/ثا تصريف نهر دجلة موخر قلعة صالح 87 م3/ثا تصريف هور الحويزة باتجاه نهر دجلة عبر ناظم الكسارة 50

م3/ثا 8- محافظة البصرة: تصريف هور الحويزة باتجاه شط العرب 712 م3/ثا. المناسيب المتحققة في شط العرب: القرنة 2.01 م المدينة 2.02 م كتيبان 1.37 م العشار 1.00 م سيحان 1.50 م 9- محافظة ذي قار: التصريف المطلق في نهر الغراف مقدم سدة الكوت 190 م3/ثا ويصل حدود

المحافظة بحدود 140 م3/ثا. منسوب مقدم ناظم البدعة 9.00 م منسوب مؤخر ناظم البدعة 7.00 م التصريف المطلق من الناظم 43 م3/ثا منه الى هور ابو زرك 41

م3/ثا. 10- الايراد المائي مقدم سد حديثة 445 م3/ثا. منسوب سد حديثة 139.19م الاطلاق 300 م3/ثا الخزين 5.01 مليار م3 11- الخزين المائي أزداد الخزين 56.421 مليار م3 بينما كان لنفس

التاريخ من العام الماضي 17.652 مليار م3. الفراغ الخزني في الثرثار 16.098 مليار م3. توليد الطاقة الكهربائية من السدود 1193 ميكا واط.

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