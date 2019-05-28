2019/05/28 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ اندلع حريق في محلات تجارية بمحافظة البصرة

28/05/2019 13:03:00 PM |

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واع/ مكتب البصرة / ف.ق

اعلن مصدر امني، الثلاثاء، بأن حريقا اندلع في 20 محلا تجاريا في الكرمة بمحافظة البصرة.

وذكر مراسل (وكالة انباء الاعلام العراقي /واع) ان حريقا كبيرا اندلع اليوم في 20 محلا تجاريا بسوق الكرمة في محافظة البصرة ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية.

وأشار المراسل ان فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق، مبينا الى ان اندلاع هو بسبب تماس كهربائي .

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