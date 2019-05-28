2019/05/28 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل ١٠ إرهابيين وتدمير مفخخة بضربة جوية في قاطع عمليات صلاح

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