بالصور.. حريق يلتهم 20 محلا في سوق الكرمة بالبصرة

2019/05/28 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الثلاثاء، باندلاع حريق في 20 محلا بسوق الكرمة في البصرة.

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