إعفاء مدير شرطة الشرقاط وتعيين بديل عنه

2019/05/28 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر مطلع، الثلاثاء، بإعفاء مدير شرطة قضاء الشرقاط من منصبه وتعيين بديل عنه.

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