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مقتل ١٠ إرهابيين وتدمير عجلتين وصهريجين في علاس


مقتل ١٠ إرهابيين وتدمير عجلتين وصهريجين في علاس
2019/05/28 | 13:37
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مقتل ١٠ إرهابيين وتدمير عجلتين وصهريجين في علاس هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/28 | 13:37.

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