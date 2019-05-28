قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة

2019/05/28 | 13:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..شنت قوات الاحتلال الصهيوني، الثلاثاء، حملة مداهمات لعدة بلدات ومدن ومنازل في الضفة الغربية المحتلة، تم خلالها اعتقال 22 فلسطينيا بينهم مسنين اثنين وأسرى محررين.وأفادت مصادر إعلامية فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة شبان، عقب اقتحامها عدة أحياء في مدينة نابلس.كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، واعتقلت شقيقين، عقب […]

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