إيران: الشعب الفلسطيني انتقل من كفاح الحجارة الى الصواريخ

2019/05/28 | 13:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد رئيس اللجنة المركزية للانتفاضة والقدس في مجلس التنسيق للاعلام الاسلامي العميد رمضان شريف، الثلاثاء، أن الفلسطينيين انتقلوا في كفاحهم ضد الاحتلال الصهيوني من مرحلة الحجارة الى الصواريخ.وفي مؤتمر صحفي عقد اليوم على اعتاب يوم القدس العالمي الجمعة القادمة قال العميد شريف، رغم استخدام الكيان الصهيوني للطاقات الاقليمية والدولية في ساحة المواجهة مع […]

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