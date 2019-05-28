اعفاء قائد شرطة الشرقاط من منصبه وتعيين اخر بدلا منه

2019/05/28 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني مسؤول يوم الثلاثاء بإعفاء قائد شرطة قضاء الشرقاط شمال محافظة صلاح الدين.

وأبلغ المصدر شفق نيوز، بأنه "على خلفية الاحداث الأمنية الأخيرة في قضاء الشرقاط تم إعفاء مدير الشرطة العميد (مجيد غتران) وتعيين العقيد (علي حسين الحمدان)".

وشهد القضاء خلال الايام القليلة المقبلة الماضية هجمات شنها تنظيم داعش المتشدد استهدفت مدنيين مما اسفر عن مقتل واصابة عدد من الاشخاص.

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