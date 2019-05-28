الإسلاميون يتسللون من ثنايا الخلاف بين المجلس الانتقالي السوداني وقوى الثورة

2019/05/28 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخرطوم – يحاول الإسلاميون، الذين عملوا مع الرئيس السوداني المعزول عمر حسن البشير، العودة إلى الواجهة، وإن بشكل تدريجي، من بوابة الخلاف

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