صهر مسعود البارزاني رئيسا لإقليم كردستان العراق

2019/05/28 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل (العراق) – انتخب برلمان إقليم كردستان العراق الثلاثاء نيجيرفان بارزاني، ابن شقيق وصهر الزعيم الكردي مسعود البارزاني، رئيسا للإقليم الذي يتمتع

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