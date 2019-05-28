خلية ازمة نينوى تعلن منجزاتها خلال الفراغ الاداري للمحافظة

2019/05/28 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ أعلن اللواء نجم الجبوري، عضو خلية الازمة في محافظة نينوى، اليوم الثلاثاء 28 ايار 2019، نجاح الخلية في تنفيذ المهام التي كلفت بها من قبل رئاسة الوزراء، بعد الفراغ الإداري الذي شهدته نينوى على خلفية اقالة المحافظ نوفل العاكوب بتهم تتعلق بالفساد والاستغلال الوظيفي.وقال الجبوري في تصريح صحفي انه “سُجل لدينا […]

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