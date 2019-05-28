2019/05/28 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باريس تكثف جهودها لمنع إعدام 'دواعش' فرنسيين في العراق) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (باريس تكثف جهودها لمنع إعدام 'دواعش' فرنسيين في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).