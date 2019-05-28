2019/05/28 | 13:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلن وزير الثقافة ، عبد الأمير الحمداني، الثلاثاء، عزم العراق استرداد أكثر من 16 ألف قطعة أثرية من الولايات المتحدة، وعقد شراكات مع دول أخرى.وقال الحمداني، في بيان: ”سوف أذهب إلى واشنطن من أجل استرداد 5500 قطعة أثرية من شركة ”هوبي لوبي“ و10000 رقيم طيني مستردة من جامعة كورنيل، إضافة إلى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يعتزم إعادة 16 ألف قطعة أثرية من واشنطن وكالة خطوة برس.

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