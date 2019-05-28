رئيس النمسا يقيل حكومة كورتس بعد تصويت برلماني بسحب الثقة

2019/05/28 | 13:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أقال رئيس النمسا، ألكسندر فان دير بيلين الحكومة، بقيادة سيباستيان كورتس، وذلك بعد تصويت البرلمان بسحب الثقة من الحكومة.وبحسب نقل مباشر على التلفزيون النمساوي، اليوم الثلاثاء: “أقال الرئيس النمساوي ألكسندر حكومة البلاد بقيادة المستشارة سيباستيان كورتس بعد تصويت بسحب الثقة عنه من البرلمان”.وأضاف: “أصدر الرئيس تعليماته إلى وزير المالية هارتفيج لويغر، الذي […]

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