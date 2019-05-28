مدريد يكشف تفاصيل رحيل كرستيانو عن صفوفه

2019/05/28 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز، اليوم الثلاثاء، أن" رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو الصيف الماضي ليوفنتوس الإيطالي كان بسبب البحث عن دوافع جديدة، بينما أقر بأنه سيتذكره بأنه دائماً الصفقة الأفضل التي جلبها للنادي.

وقال بيريز في تصريحات لمحطة أوندا ثيرو الإذاعية: “رونالدو كان يريد البحث عن تحديات جديدة، واستغل تلك اللحظة (نهائي دوري الأبطال أمام ليفربول) للإعلان عن هذا الأمر ولكنه كان اتخذ قراره منذ فترة”.وتابع رئيس ريال مدريد: “كان نموذجاً يحتذى به خلال السنوات التسع التي قضاها في الفريق، وسأتذكره دائماً بأنه اللاعب الأفضل الذي جلبته للنادي..



كان محترفاً بالمعنى الحرفي للكلمة”.وأكد رئيس النادي “الملكي” أنه لم يكن هناك أي خلاف أو شقاق مع النجم البرتغالي: “العلاقة بيننا كانت رائعة دائماً، ولم تكن هناك أي مشكلة شخصية أو مشاكل متعلقة بالأموال”.

وأضاف بيريز: “جدد تعاقده مرات عديدة، والدليل أنه استمر معنا لتسع سنوات، وكنت دائما أشعر بالسعادة لأننا نمتلك اللاعب الأفضل..



لم نتحدث مطلقاً عن مشكلته مع الضرائب، لا كريستيانو ولا وكيل أعماله..



فقط كان يريد البحث عن تحديات جديدة، وتحسين عقده في مرحلة جديدة من مسيرته، وهذا ما وجده في النهاية في يوفنتوس..



الأمر كان جيدا للجميع، له وللنادي أيضاً”.وأتم رئيس النادي “الملكي”: “إيجاد بديل لكريستانو أمر صعب للغاية، وريال مدريد كان يمتلك لاعبين رائعين في ذاك الوقت مثل (ماركو) أسينسيو، وغاريث بيل، بالإضافة لقدوم فينيسيوس..



لا أعتقد أن رحيله كان السبب الرئيسي في نتائج هذا الموسم".انتهى..م.ر

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