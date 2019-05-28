2019/05/28 | 13:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذر ياسين أقطاي، مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية التركي رجب طيب اردوغان، الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، من “خطر عظيم”، وأن هذا الخطر “سيجر دنياكم وآخرتكم إلى الهاوية” وفق مقال له نشرته صحيفة “يني شفق” التركية.وقال أقطاي، في مقاله موجها خطابه إلى ملك السعودية: إن “الحرمين هما البيتان المقدسان لكل المسلمين، وتوليكم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار اردوغان يحذر الملك السعودي من “خطر عظيم” سيجره لـ”الهاوية”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار اردوغان يحذر الملك السعودي من “خطر عظيم” سيجره لـ”الهاوية”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).