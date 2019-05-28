انتخاب نيجرفان بارزاني رئيساً لكردستان

2019/05/28 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل

أنتخب برلمان كردستان، اليوم الثلاثاء، نيجرفان بارزاني رئيساً له.

وقال مصدر مطلع لـ”الاتجاه برس”، إن “برلمان كردستان انتخب، اليوم، نيجرفان بارزاني رئيساً جديداً له”، مبينا ان “بارزاني حصل على أصوات 68 عضواً من أصل 81 عضواً”.

وأضاف أن “جلسة الانتخاب شهدت مقاطعة كتلتي الاتحاد الوطني الكردستاني والجيل الجديد”.

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