جدل حول شرعية بقاء القوات الاميركية في العراق

2019/05/28 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة

دعا المحلل السياسي صباح العكيلي، الحكومة والبرلمان الى عدم تجاهل مطالب الشعب الداعية لاخراج القوات الاميركية من البلاد.

وحذرالعكيلي في تصريح تابعته “الاتجاه برس”اليوم الثلاثاء، من ارتفاع عدد القوات الاميركية المتواجدة العراق بالتزامن مع تجاهل الحكومة ورئاسة البرلمان للمطالبات باخراج القوات الاميركية من العراق.

وقال الالعكيلي، ان “الهجمات الاميركية ضد القوات الامنية في كركوك خير دليل على ان القوات الاميركية المتواجدة في العراق هي قوات مقاتلة وليست لاغراض التدريب والاستشارة”.

واضاف ان “توسيع قاعدة عين الاسد وزيادة مساحة مطارها ونصب منظومة باتريوت في تلك القاعدة يؤكد مضي اميركا في ادامة بقائها في العراق، خاصة ان التقارير الاخيرة افادت بتوجه الادارة الاميركية لارسال مزيد من جنودها الى قواعدها في العراق لجعلها منطلقا للاعتداء على دول الجوار”.

واوضح العكيلي، أن “الحكومة ورئاسة البرلمان تجاهلتا مطالب الشعب باخراج القوات الاميركية بفعل ضغوط واشنطن التي تمارسها عليهم، وقد تظهر في الايام المقبلة مطالبات من بعض النواب تطالب ببقاء القوات الاميركية في العراق”.

KKK

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