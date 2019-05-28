حكومة هادي تقترح آليات جديدة لتوزيع الإغاثة منعا لسرقات ميليشيا الحوثي الإيرانية

2019/05/28 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في إطار مساعي الحكومة اليمنية لمواجهة نهب ميليشيا الحوثي لمساعدات الإغاثية المقدمة من الهيئات الدولية والدول الصديقة، اقترحت حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي آليات لتوزيع الإغاثة في اليمن.

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