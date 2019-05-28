الضالع «مقبرة إرهاب الحوثي» .. مطاردات وأسر وقتل

2019/05/28 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شنت طائرات تحالف دعم الشرعية، صباح اليوم الثلاثاء، غارات عدة على مواقع وتجمعات ميليشيا الحوثي الانقلابية، الموالية والمدعومة من إيران، في جبهة شمال الضالع، ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات من عناصرها، وتدمير آليات عسكرية ثقيلة بينها منصات إطلاق صواريخ.

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