تقرير: الحرس الثوري الإرهابي يسعى لشق صف مجلس التعاون الخليجي

2019/05/28 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تضاربت الأنباء بشأن عرض إيران لمذكرة عدم اعتداء على بعض الدول الخليجية ومنها الكويت، حيث أكدت مصادر مطلعة أنه تم عرض هذا المقترح أثناء مباحثات نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، فيما نفت مصادر عرض هذا الأمر.

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