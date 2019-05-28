السودان:اضراب عام يشل حركة الطيران

2019/05/28 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ الإضراب العام في السودان، الثلاثاء، استجابة لدعوة قوى إعلان الحرية والتغيير، احتجاجا على عدم إيفاء المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة للمدنيين، وتحوله إلى قيادة سياسية، وسط تحذيرات من قادته.وأكد تجمع المهنيين السودانيين، أحد أفرع قوى إعلان الحرية والتغيير، في بيان له صباح اليوم، أن الإضراب الذي سيستمر يومين حق دستوري مكفول وفقا لنص المادة

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