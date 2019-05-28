مقتل 10 إرهابيين وتدمير صهريجين ومفخخة في صلاح الدين

2019/05/28 | 13:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل طيران الجيش، 10 ارهابيين في منطقة علاس شرقي محافظة صلاح الدين.

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