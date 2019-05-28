وزير التجارة يفتتح المشروع التجريبي للبطاقة التموينية الالكترونية في بغداد

2019/05/28 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح وزير التجارة محمد العاني، اليوم الثلاثاء، المشروع التجريبي للبطاقة التموينية الالكترونية في بغداد ودهوك، مؤكدا مشروع البطاقة الذكية سيسهم بإيقاف هدر المال العام ويكشف حالات التحايل والتلاعب.

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