المشكلة في المعارضة المدعومة من الولايات المتحدة خارج إيران

2019/05/28 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تثير التوترات المتفاقمة بين الولايات المتحدة وإيران واحتمالات الحرب بينهما ارتياباً شديداً لدى الكونغرس الأمريكي وحلفاء الولايات المتحدة، وحتى من قبل الرئيس

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