2019/05/28 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مديريَّة تحقيق هيئة النزاهة في محافظة نينوى عن ضبطها حالات تجاوزٍ على عقارٍ تعود ملكيَّته إلى وزارة الماليَّة، مُبيِّنةً أنَّ قيمته الإجماليَّة تبلغ عشرة مليارات دينارٍ.

وأوضحت المديريَّة، أنها رصدت حالات تجاوزٍ على عقارٍ تعود ملكيَّته إلى وزارة الماليَّة وحق التصرُّف فيه لمجموعةٍ من الورثة، مُبيِّنةً أنَّ مساحة العقار تناهز ستة دونمات، وتُقدَّرُ قيمتُهُ بعشرة مليارات دينار.

وأفادت المديريَّة بأنَّ تحرِّياتها قادت إلى إقدام المُتَّهمين على تقطيع العقار وبيعه على شكل قطعٍ إلى المواطنين بسعر سبعمئة وخمسين ألف دينارٍ للمتر الواحد، وأنَّ هناك مساحة منه تُقدَّرُ بثمانمئة مترٍ مازالت معروضةً للبيع في أحد مكاتب بيع وشراء العقارات في المحافظة، أمَّا المُتبقِّي من العقار فقد لوحظ إنشاء العديد من الدور والهياكل عليه، مُبيِّنةً ضبطها أضابير شخصيَّة لورثة صاحبة الحقِّ بالتصرُّف في العقار في المكتب الذي تمَّ عرض بيع قطعة فيه، فيما ضبطت مُتَّهمين اثنين ادَّعى الأول أنَّه وكيل صاحب المكتب، في حين أدعى الثاني أنه يعمل بإدارته في موقع العقار.

شارك هذا الموضوع:

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة النزاهة تضبط تجاوزاً على عقارٍ قيمتُهُ 10 مليارات دينارٍ في نينوى) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة النزاهة تضبط تجاوزاً على عقارٍ قيمتُهُ 10 مليارات دينارٍ في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).