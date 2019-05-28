الهند تدرس استئناف استيراد النفط الإيراني

2019/05/28 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت مصادر في الحكومة الهندية، الثلاثاء، ان الحكومة الجديدة تتطلع الى اجراء مباحثات مع ايران في اقرب وقت ممكن لبدء استيراد النفط باستخدام الروبية (العملة الهندية) لاجتياز الحظر الامريكي المفروض على ايران.ونقلت صحيفة “برينت” الهندية اليوم عن مسؤول مطلع في الحكومة الهندية قوله، ان “حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تعتزم استئناف المباحثات […]

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