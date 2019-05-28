الشباب والرياضة تبرم اتفاقية تعاون مشترك مع لجنة الانقاذ الدولية

2019/05/28 | 13:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وقع وزير الشباب والرياضة، احمد رياض مع مدير العمليات في لجنة الانقاذ الدولي جيسن كاجار، اتفاقية التعاون المشترك بين الطرفين، والتي تتيح تقديم المساعدة والدعم للشباب العراقي في شتى المجالات .وقال رياض في بيان تلقت / المعلومة/ نسخة منه، إن “الشباب العراقي يستحق ان يعيش بـ حرية وسلام كونهم يحملون أفكاراً ويمتلكون الارادة […]

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