وزارة الداخلية تعلن إصدار أكثر من 26 الف جواز سفر في الأسبوع الماضي

2019/05/28 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، إصدار أكثر من 26 الف جواز سفر خلال الأسبوع الماضي.وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن، في بيان تلقته وكالة صدى، ان “مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة اصدرت 26730 جواز سفر و 46215 معاملة قيد الانجاز”.وأضاف ان ” عدد المسجلين على البطاقة الوطنية بلغ 78461″، موضحاً انه “تم اصدار 21322

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