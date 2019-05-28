مسؤول محلي يكشف عن 92 مقبرة جماعية في سنجار

2019/05/28 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف مسؤول محلي في قضاء سنجار شمالي نينوى، الثلاثاء، عن العثور على 92 مقبرة جماعية لضحايا تنظيم “ داعش” الإجرامي من الايزيديين، داعيا الحكومة الى زيادة الفرق المختصة لإخراج رفات أكثر من 1600 شهيد فيها.وقال قائممقام القضاء محما خليل في تصريح لـ/المعلومة/ ان “اللجان الدولية والعراقية مستمرة في البحث عن المقابر الجماعية حيث […]

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